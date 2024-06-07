Стали известны точные размеры новой Lada Iskra

В Сеть попали сканы документа, где прописаны точные размеры автомобиля. Подтвердить или опровергнуть подлинность документа пока невозможно, но выглядит он вполне правдоподобно. Если верить данным из этого документа, новинка от отечественного автопроизводителя по габаритам сопоставима с уже знакомым российским водителям Renault Sandero.

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Согласно информации в опубликованном документе, Lada Iskra получила габариты 4333×1517×1777 миллиметров. Колесная база новинки составляет 2603 миллиметра. Получается, что «Искра» всего на 65 миллиметров длиннее Lada Granta, а по колесной базе отличие составляет 127 миллиметров. В то же время с «Сандеро» разница всего лишь один миллиметр.

Косвенно эти размеры говорят о том, что в основе Lada Iskra лежит платформа CMF-B от Renault. При этом сам АвтоВАЗ эту информацию не подтверждает, поскольку после введения санкций отношения с французским автопроизводителем были разорваны.

В начале июни глава АвтоВАЗа Максим Соколов раскрыл начальную стоимость Lada Iskra. По его словам, ценник будет начинаться от миллиона рублей и доходить до минимальной цены Lada Vesta — порядка 1,2 миллиона рублей. Официальный дебют на рынке и старт продаж «Искры» намечен на следующий год.