Минпромторг расширит маркировку запчастей для России

В министерстве промышленности и торговли России намерены рассмотреть возможность оборудования знаками соответствия свечи зажигания, которые продаются на территории страны. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава ведомства Антон Алиханов.

Министр отметил, что сегодня практика маркировки реализована в сфере автомобильных шин, где она показала себя на высоком уровне. Помимо сокращения оборота контрафакта, она принесла в бюджет порядка 800 млрд рублей с 2019 года.

Он также отметил, что большой объём импорта поступает из Китая, а все возникающие вопросы к повышению качества покрышек решаются специалистами Росаккредитации и других профильных ведомств.

«Несомненно, маркировку готовы расширять дальше на автомобильную отрасль и на другие компоненты и работать с инструментами, которые нам доступны», — отметил Алиханов.



К слову, ранее с предложением ввести маркировку свечей зажигания выступил глава АО «Кордиант» Вадим Володин, который отметил, что сегодня до 72% компонентов в России продаются нелегально, из них около 17% — контрафакт. При этом в сегменте онлайн-продаж доля подделок может достигать 25%.