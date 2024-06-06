Минпромторг расширит маркировку запчастей для России
В министерстве промышленности и торговли России намерены рассмотреть возможность оборудования знаками соответствия свечи зажигания, которые продаются на территории страны. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава ведомства Антон Алиханов.
Министр отметил, что сегодня практика маркировки реализована в сфере автомобильных шин, где она показала себя на высоком уровне. Помимо сокращения оборота контрафакта, она принесла в бюджет порядка 800 млрд рублей с 2019 года.
Он также отметил, что большой объём импорта поступает из Китая, а все возникающие вопросы к повышению качества покрышек решаются специалистами Росаккредитации и других профильных ведомств.
«Несомненно, маркировку готовы расширять дальше на автомобильную отрасль и на другие компоненты и работать с инструментами, которые нам доступны», — отметил Алиханов.
К слову, ранее с предложением ввести маркировку свечей зажигания выступил глава АО «Кордиант» Вадим Володин, который отметил, что сегодня до 72% компонентов в России продаются нелегально, из них около 17% — контрафакт. При этом в сегменте онлайн-продаж доля подделок может достигать 25%.
«Одно дело продавать контрафакт, который у человека выходит из строя буквально на следующий день, а другое дело — обелить рынок, показать, кто реальный производитель», — заключил Володин.