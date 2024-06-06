Посмотрите на новый вездеход от создателя «Шерпа»

Эскизы будущей новинки опубликовали в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Судя по изображениям, авторы проекта работают над созданием нового внедорожного пикапа — он уже несколько раз попадал в объективы во время внедорожных тестов. Название проекта в базе не указано, но, судя по всему, речь идет о модели «АГ 34».

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Новую модель от от Алексея Гарагашьяна показали еще летом прошлого года. Новинка получила название «Тактический пикап АГ34». В основу новинки легло шасси известной российскому рынку модели ГАЗ «Садко», но с усиленными узлами, что позволило довести снаряженную массу до 3,2 тонны, а перевозить пикап может грузы до трех тонн.

Новый пикап способен разгоняться до внушительных для своего веса 120 километров в час и проезжать на одном баке порядка 1200 километров.

Зимой вездеходный пикап показали во время тестов на заснеженном покрытии. Авторы наглядно продемонстрировали, как автомобиль преодолевает внушительные колеи с жидкой грязью, льдом и снегом.