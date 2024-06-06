В России представлена соцсеть для мотоциклистов

Российские мотоциклисты получили возможность пользоваться социальной сетью под названием Motospot, разработанной специально для них. Мобильное приложение, доступное в магазинах Apple CarPlay и Android Auto, позволяет отправить просьбу о помощи, напомнит о необходимости проведения ТО или оформления страховки и даже поможет пассажирам найти водителя.

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Одна из ключевых особенностей платформы — карта с кнопкой SOS, которая позволяет отправить просьбу о помощи другим пользователям сервиса в случае непредвиденной ситуации.

При нажатии тревожной кнопки система автоматически определит местоположение райдера, после чего ставится соответствующая отметка, а всем мотоциклистам в определённом радиусе отправляется push-уведомление. Если же водитель попал в серьёзную аварию и не может обратиться за помощью самостоятельно, поставить отметку может любой пользователь соцсети.

Эта же функция позволяет вызвать эвакуатор или механика, если случилась поломка, требующая вмешательства специалистов.

Разработчики приложения отмечают, что в будущем планируется добавить в базу данных медицинские данные водителя, систему оповещения близких и автоматическое срабатывание кнопки SOS в случае падения.

Пользователи самостоятельно смогут редактировать карту, добавляя в неё адреса специализированных магазинов, мотошкол, техцентров и других полезных для мотоциклистов мест, также есть возможность оставлять отзывы.

Показывать своё местоположение могут не только мотоциклисты, но и сочувствующие. Например, в профиле можно выставить статус «пассажир» и поставить на карте личный статус «Покатайте меня».

Кроме того, в приложении есть профильные чаты и группы, календарь фестивалей и других событий, а также раздел новостей, возможность планирования маршрута путешествий с отметкой промежуточных точек, интересных локаций и достопримечательностей. Кроме того, водители могут пригласить присоединиться к поездке друзей, определять точки встречи.

Отмечается, что в перспективе функционал мобильного приложения будет расширяться.