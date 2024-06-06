Минпромторг включил такси в программу льготного автолизинга

В программу льготного лизинга включили автомобили такси, сообщил замглавы Минпромторга Альберт Каримов на полях Экономического форума в Петербурге, передает 6 июня ТАСС.

Ранее с просьбой уделить внимание в программе общественному транспорту, в частности сегменту такси, в министерство обращался АВТОВАЗ. Такси уже фактически стало элементом структуры общественного транспорта, пояснили в компании.

«Такое решение поддержано, я имею в виду по легковым, в части такси, чтобы реализовывать через программу лизинга в том числе», — цитирует ТАСС Каримова.

Напомним, программа льготного автолизинга была продлена до 2026 года. Она дает возможность компаниям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам арендовать легковой, грузовой и коммерческий транспорт и, внося за него платежи, постепенно выкупить его.

В феврале стало известно, что легкий коммерческий автотранспорт исключен из программы льготного лизинга в автопроме, господдержка спроса в рамках программы сосредоточилась на пассажирских версиях автомобилей.

Базовая скидка на первоначальный взнос составляет 10% от стоимости автомобиля, но не более 500 тысяч рублей. Оформить льготный лизинг можно только на произведенные в РФ автомобили марок ГАЗ, ЛиАЗ, КамАЗ, ВОЛГАБАС, УРАЛ, LADA, Haval, «Москвич». В проекте изначально участвовали легковые машины, автобусы, небольшие грузовики и фуры.