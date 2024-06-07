Китай разрешил 9 автопроизводителям тестировать автопилот

Китай дал добро девяти компаниям начать тестирование систем автономного вождения третьего уровня на дорогах общего использования. Этот шаг произошел примерно через восемь месяцев после того, как страна опубликовала указания общенациональной схемы испытаний и начала принимать заявки от фирм, желающих протестировать свои автопилоты.

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Министерство промышленности и информационных технологий Китая подтвердило, что одобрение было предоставлено для Nio, BYD, Changan Auto, GAC, SAIC, BAIC BluePark, China FAW Group, SAIC Hongyan и Yutong Bus. Этим компаниям будет позволено тестировать автономные транспортные средства на закрытых дорогах, а водителям будет позволено отрывать руки от руля.

Контролировать программу испытаний будут Министерство промышленности и информационных технологий Китая, Министерство транспорта, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и развития городов и сельской местности и Министерство общественной безопасности.

Новое законодательство также открывает двери Tesla, чтобы начать предлагать свои полуавтономные системы вождения в стране. В мае Илон Маск предположил, что Tesla может запустить в Китае парк роботизированных такси с технологией Full Self-Driving. Сообщается, что китайские члены правительства открыто восприняли эту идею. Однако перед тем как это произойдет, Tesla потребуется разрешение на сбор и передачу данных, необходимых для ее автономных систем.