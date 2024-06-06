В Кемерове после крупного ДТП задержаны сотрудники электротранспортной компании

В Кемеровской области по уголовному делу о ДТП с участием двух трамваев задержаны должностные лица организации-перевозчика. Это директор и мастер Кемеровской электротранспортной компании.

"Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщает СУ СК по Кемеровской области.

По данным следствия, задержанные допустили выход в рейс неисправного трамвая. Это и привело к крупному ДТП с серьезными последствиями. В результате аварии на Логовом шоссе пострадали водитель трамвая и более 120 пассажиров. Один из пострадавших скончался.

"По месту расположения организации проведены обыски, изъята необходимая техническая документация", - отмечают в СК.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.