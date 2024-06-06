На бывшем заводе Toyota запустят производство Aurus

Отечественный производитель Aurus запустит производство на бывшем заводе Toyota. Ожидается, что запуск произойдет до конца текущего года. Соглашение об этом подписали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Аурус» Андрей Панков. Подписание документа произошло в рамках Петербургского международного экономического форума.

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В материалах к соглашению отдельно подчеркнули, что реализация проекта поможет привлечь дополнительные инвестиции в промышленную отрасль Санкт-Петербурга и укрепить статус города в качестве «автомобильной столицы» России.

Кроме того, отметил Панков, подписание соглашения позволит российской автомобильной промышленности сделать еще один важный шаг к достижению технологического суверенитета.

В конце мая стало известно, что отечественные автомобили Aurus в скором времени могут начать поставлять в Африку. Ливия планирует в ближайшее время начать переговоры с Москвой о запуске продаж премиальных автомобилей на территории страны.