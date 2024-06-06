АвтоВАЗ выпустит новое поколение двигателей

В Тольятти организуют производство усовершенствованных 16-клапанных двигателей объёмом 1,6 и 1,8 литра. Они будут отличаться увеличенной мощностью, усовершенствованным газораспределительным механизмом и повышенным ресурсом работы. Моторы планируется довести до эконорм Евро-6.

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К 2026 году АвтоВАЗ планирует ежегодно выпускать более 100 тысяч усовершенствованных двигателей, а к 2033 году — более 150 тысяч. Других подробностей проекта нет. Но можно предположить, что моторы получат фазовращатели (на впуске и выпуске): во всяком случае, такой вариант доработки рассматривался ранее.

На госзаймы также наладят выпуск деталей кузова, интерьера и экстерьера, рулей, сидений и стеклоподъемников для новой Lada Auru. Кроме того, для длиннобазной «Весты» хотят делать комплектующие тормозной системы, а также систем вентиляции, отопления и кондиционирования.

Ранее АвтоВАЗ провёл премьеру нового автомобиля Lada Iskra. В Тольятти сейчас идёт подготовка производства, а также ведётся завершающий цикл финальных испытаний и калибровок. Делать машины будут на линии Granta. Модель займёт рыночную нишу между Lada Granta и Lada Vesta.