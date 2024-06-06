Дизайнер создал автомобиль, работающий на пластиковых отходах

Этот инновационный проект, названный «Пластиковый автомобиль (сделанный из металла)», демонстрирует возможность использования бытового пластика в качестве топлива и бросает вызов традиционным подходам к экологически чистому дизайну.

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Идея «Пластикового автомобиля» выросла из предыдущего проекта Шалкса, в рамках которого он создал мотоцикл Slot Motor, работающий на метане из болот. Стремясь найти альтернативу метану, Шалкс обратил внимание на пластиковые отходы, которых в домашнем хозяйстве всегда в избытке. Он купил старый Volvo на свалке в Германии, восстановил его до рабочего состояния и установил на крыше устройство для переработки пластика в нефть.

Это устройство нагревает пластик в бескислородной среде, превращая его в газ, который затем конденсируется в нефть. Полученная нефть поступает в топливный бак автомобиля. Процесс требует около одного часа для производства 12 литров нефти и одного килограмма пластика на каждые семь километров пробега.

Шалкс использует автомобиль уже около полугода, питая его исключительно переработанными бытовыми пластиковыми отходами. За это время он проехал около 100 километров в месяц. Несмотря на низкую эффективность процесса, дизайнер подчеркивает важность прозрачности и честности в представлении экологического воздействия транспорта. В отличие от электромобилей, чье загрязнение скрыто в производственных цепочках, «Пластиковый автомобиль» делает процесс видимым и осязаемым.

Проект Шалкса поднимает важные вопросы об экологически чистом дизайне. Он считает, что термин «экологичный дизайн» часто используется для продажи новых товаров, тогда как настоящая устойчивость должна базироваться на повторном использовании и ремонте уже существующих вещей. Шалкс также ограничивает использование автомобиля, проезжая не более 100 километров в месяц, что существенно снижает его экологический след по сравнению с обычными автомобилями.

Автомобиль Шалкса вызвал смешанные реакции: от восхищения инновационным подходом до критики за загрязнение. Однако дизайнер утверждает, что его проект служит важным напоминанием о необходимости прозрачности и честности в вопросах экологии. Важно не только создавать новые решения, но и эффективно использовать то, что у нас уже есть.

«Пластиковый автомобиль» Гийса Шалкса демонстрирует, как можно творчески подходить к решению проблемы отходов и энергопотребления, одновременно вызывая дискуссии о настоящем значении устойчивого дизайна. Этот проект не только привлекает внимание к важным экологическим вопросам, но и вдохновляет на поиск новых, более устойчивых подходов к использованию ресурсов и развитию технологий.