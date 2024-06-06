Участников СВО предложили освободить от лишения водительских прав

Участников СВО, которых лишили права управления транспортом за те или иные нарушения, предлагается освободить от этого наказания. Соответствующий законопроект внесен правительством в Госдуму.

Почему лишение прав невиновных водителей стало практикой

Впрочем, не все так просто. Согласно проекту, по ходатайству командования, исполнение постановления о лишении прав в отношении такого водителя может быть приостановлено. При этом, срок лишения продолжает отсчитываться. То есть, поступив на службу после соответствующего ходатайства, водитель вернет права на руки. Таким образом, получается, что имея на руках водительское удостоверение, такой водитель сможет управлять во время службы автомобилями. При увольнении со службы приостановленное действие постановления возобновляется. Но, по всей видимости, речь идет о тех случаях, когда срок лишения еще не истек.

Также законопроект предусматривает полное освобождение от лишения прав для тех, кто получил госнаграду во время службы, либо уволен по состоянию здоровья или достижения предельного возраста, либо по истечению контракта.

Есть и другие тонкости. Если такой водитель во время службы совершит второе нарушение, за которое предусмотрено лишение прав, то лишение прав по предыдущему делу, по сути, присовокупится к новому лишению. И начнет исчисляться с момента вступления в силу нового наказания.