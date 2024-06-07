В отношении водителей из стран СНГ хотят ввести наказание за отсутствие ОСАГО

В России хотят конфисковывать машины у не имеющих ОСАГО водителей-иностранцевВ России предлагается ужесточить наказание за отсутствие полиса ОСАГО у водителей из стран СНГ.

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С таим обращением к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину обратились представители Национального автомобильного союза (НАС). Они предлагают эвакуировать транспортные средства до того момента, пока страховой полис не будет оформлен водителем.

В настоящее время в РФ за отсутствие полиса предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 рублей. По словам представителей НАС, они регулярно получают обращения от граждан, пострадавших в ДТП с участием водителя-иностранца. Они не регистрируют транспортное средство в РФ и у них нет полиса ОСАГО, уточнили в организации.

«Это грозит тем, что в результате люди не могут получить компенсацию за ущерб в рамках системы страхования и вынуждены обращаться в суд», – говорится в обращении.



Вице-президент НАС Антон Шапарин уточнил, что после суда гражданам приходится обращаться в Федеральную службу судебных приставов, чтобы взыскать с иностранца деньги за причиненный ущерб.

«Но чаще всего у иностранцев нет никакого имущества, они просто уезжают из России, приставы не могут взыскать с них деньги. Мы предлагаем ужесточить наказание для них – отправлять автомобили с иностранными номера без страховки на штрафстоянку до того времени, пока не будет приобретен полис», – объясняет вице-президент НАС.



В экспертном сообществе подтверждают существование проблемы с отсутствием у граждан других стран полиса ОСАГО, при этом предлагается доработать инициативу. Источник: iz.ru