В России стартовали продажи внедорожников Haval H5

Официальный старт продаж нового Haval H5 в России состоится "до конца года", однако модель активно ввозится по параллельному импорту. Редакции "Российской газеты" удалось выяснить, сколько в среднем "перекупы" просят за растаможенный внедорожник после уплаты утильсбора. Спойлер: в прошлом году, на пике "голода" рынка, прайс был ощутимо выше.

© Российская Газета

В прошлом году Haval H5 продавался в России за 5,3 млн рублей. Изучив предложения на крупном классифайде, "РГ" выяснила, что средняя цена на рамный внедорожник 2023 года выпуска, в наличии, русифицированный и после уплаты всех пошлин и сборов, лежит в пределах 3,5-3,7 млн рублей. Напомним, что предполагаемый самой компанией прайс по состоянию на конец 2023 года был 4,3-4,8 млн рублей.

К покупке предложены модели преимущественно в топовой комплектации либо с дизелем на 166 л.с., либо с двухлитровой турбочетвёркой 224 л.с. в паре с 8-ступенчатоым автоматом. Привод - полный.

Haval H5 создан на базе пикапа Great Wall King Kong Poer, габариты модели: 5190 х 1905 х 1835 мм, размер колесной базы равен 3140 мм. Объём багажника - 2116 литров.

Haval H5 претендует на локальную сборку на тульском предприятии Great Wall.