Изучаем новый фановый пикап Jeep Gladiator Mopar 24 за $70 тысяч

Пикап – это автомобильная рабочая лошадка? Новый эксклюзивный Jeep Gladiator Mopar 24 может поспорить с таким утверждением.Это новая лимитированная версия и так довольно редкого пикапа Jeep Gladiator.

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Основой для Jeep Gladiator Mopar 24 выступает Jeep Gladiator Rubicon – рамная конструкция, сдвоенная кабина и бензиновый двигатель V6 3.6 на 285 л.с. остались неизменными. Но есть множество отличий.

К примеру, 17-дюймовые колесные диски с резиной для бездорожья, тематические наклейки на капоте, прочная трубчатая защита для радиаторной решетки, крышка на кузове. Кроме того, пикап Jeep Gladiator Mopar 24 отличается двухцветной красно-черной отделкой интерьера и соответствующим логотипом с индивидуальным обозначением – один из 250 экземпляров.

Однако как считаете: хватит ли этого, чтобы оправдать существенное повышение цены? Ведь автомобиль Jeep Gladiator Mopar 24 будет стоить от $70 тыс. – в то время как базовая версия Jeep Gladiator оценивается в сумму от $38 тыс., но и так редкие Jeep Gladiator Rubicon и Jeep Gladiator Mojave начинаются от $57 тыс.