Rivian представила внедорожники R1T и R1S второго поколения

Компания Rivian представила R1T и R1S второго поколения. Хотя визуально они выглядят очень знакомо, автопроизводитель заявил, что модели были полностью модернизированы по всем параметрам.

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Снаружи новые модели трудно отличить от их предшественников с первого взгляда. Тем не менее, они получили новые фары и задние фонари, другие колёсные диски, которые помогают уменьшить лобовое сопротивление, а также новый цвет кузова Storm Blue и варианты отделки салона. Позднее в этом году фары получат технологию Adaptive Drive Beam.

Внутри можно увидеть новую аудиосистему, систему окружающего освещения с возможностью выбора цвета и динамически затемняемая электрохромная стеклянная крыша. Среди других особенностей — переработанный пользовательский интерфейс на базе Unreal Engine.

Новая услуга по подписке Connect+ будет поддерживать потоковое видео через Google Cast, предоставляет доступ к более чем 3000 приложениям и «доступ к каталогу Apple Music, насчитывающему более 100 миллионов песен и 30 000 плейлистов, без рекламы».

Rivian по-прежнему будет доступен с полным приводом в трех- и четырехмоторных конфигурациях. Компания добавила, что четырехмоторный R1T будет выдавать 1025 л.с. (764 кВт) и 1622 Нм крутящего момента. Это позволит электрическому пикапу разгоняться с места до 96 км/ч менее чем за 2,5 секунды.

Трехмоторная силовая установка имеет два задних двигателя и суммарную мощность 850 л.с. (634 кВт). Разгон до 96 км/ч у такого варианта составляет всего 2,9 секунды. Rivian также подтвердила планы по созданию двухмоторной полноприводной системы мощностью 665 л.с. (496 кВт) с разгоном за 3,4 секунды.

Ещё компания подтвердила наличие новых аккумуляторных блоков Large и Max. У них изменена конструкция модулей и разработана более эффективная упаковка, что обещает упростить их производство и обслуживание. Новые батареи обеспечат запас хода до 680 км.

Клиенты с более скромным бюджетом могут рассчитывать на новую базовую комплектацию, в которой имеется литий-железо-фосфатный аккумулятор. Планируется, что запас хода на одной зарядке такой версии составит 435 км.

В новых моделях используется модернизированная система отвода тепла, а также совершенно новая электрическая архитектура и вычислительная платформа. Последняя имеет на 10 ЭБУ меньше, чем у текущей модели, а это означает, что с каждого автомобиля можно удалить колоссальные 2,6 км проводки.

Новый автопилот Rivian Autonomy Platform обещает «значительный скачок вперед в возможностях». Он в 10 раз умнее и использует более совершенные камеры. Система имеет 11 камер, пять радаров и технологию прогнозирования на основе искусственного интеллекта.

В базовую версию автопилота войдут системы мониторинга слепых зон и помощи движения по шоссе, а опциональная Rivian Autonomy Platform+ добавляет смену полосы движения по команде, а также улучшенную систему помощи на шоссе.

И последнее, но не менее важное: Rivian подтвердил, что модели оснащены обновленной подвеской, которая должна обеспечить более плавное движение по дороге.

Производство уже началось. Цены начинаются от 69 900 долларов (6,2 млн рублей) за R1T и от 75 900 долларов (7,7 млн рублей) за R1S.