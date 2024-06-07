Минпромторг разрешил брать такси в льготный лизинг

В министерстве промышленности и торговли России намерены поддержать отечественный автопром за счёт включения автомобилей такси в программу льготного лизинга. Об этом сообщил замглавы ведомства Альберт Каримов во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Такое решение поддержано, я имею в виду по легковым в части такси, чтобы реализовывать через программу лизинга в том числе», — отметил заместитель министра.



Ранее в Минпромторге утвердили продление льготного автолизинга до 2026 года. Программа позволяет гражданам и предпринимателям арендовать легковой, грузовой и коммерческий транспорт и постепенно выкупать его, внося платежи.

Льгота позволяет получить базовую скидку на первоначальный взнос в размере 10% от стоимости автомобиля, но не более 500 тысяч рублей, а оформить лизинг можно только на технику российской сборки. Сегодня перечень включает в себя машины Lada, Москвич, Haval, ГАЗ, ЛиАЗ, КамАЗ, Волгабас и Урал.

К слову, ранее с просьбой расширить действие господдержки на общественный транспорт, в том числе, сегмент легкового такси, в ведомство обратился АвтоВАЗ. Российский производитель заявил, что на сегодняшний день такси стало полноценным элементом структуры общественного транспорта, который требует поддержки.