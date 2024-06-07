Новое поколение ДВС от Toyota изменит правила игры

Toyota: Новое поколение наших ДВС изменит правила игры
Технический директор концерна Хироки Накадзима даже охарактеризовал новую линейку двигателей принципиально отличающейся от нынешних.
Тем не менее, всех карт "Тойота" пока не раскрывает. Из заявлений Накадзимы стало понятно, что инженеры работают над повышением теплового КПД двигателя, багаж знаний о котором помог пополнить проект автомобиля на топливных элементах (водород) Toyota Mirai.
По словам технического директора, одна из сложнейших задач, которую предстояло решить специалистам, - сокращение хода поршня. Однако это было необходимым условием для нового поколения: благодаря этому они будут более компактными и "совершат революцию в компоновке автомобиля". Объем прототипов составляет 1,5 и 2.0 литра.
Под новой компоновкой следует понимать более низкую относительно земли переднюю часть, за счет чего будет оптимизирована аэродинамика, а просевший крутящий момент будет компенсирован за счет электрического двигателя. Да, новое поколение ДВС разрабатывается "Тойотой" и ее партнерами по недавно образованному альянсу преимущественно с прицелом на применение в составе гибридных силовых установок.
Первые модели с революционными двигателями должны появиться в 2027 году.
Ранее "РГ" рассказывала, что ДВС нового поколения будут использовать в качестве топлива не только бензин, но и биотопливо, водород, а также синтетическое горючее.