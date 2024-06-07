Новое поколение ДВС от Toyota изменит правила игры

Технический директор концерна Хироки Накадзима даже охарактеризовал новую линейку двигателей принципиально отличающейся от нынешних.

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Тем не менее, всех карт "Тойота" пока не раскрывает. Из заявлений Накадзимы стало понятно, что инженеры работают над повышением теплового КПД двигателя, багаж знаний о котором помог пополнить проект автомобиля на топливных элементах (водород) Toyota Mirai.

По словам технического директора, одна из сложнейших задач, которую предстояло решить специалистам, - сокращение хода поршня. Однако это было необходимым условием для нового поколения: благодаря этому они будут более компактными и "совершат революцию в компоновке автомобиля". Объем прототипов составляет 1,5 и 2.0 литра.

Под новой компоновкой следует понимать более низкую относительно земли переднюю часть, за счет чего будет оптимизирована аэродинамика, а просевший крутящий момент будет компенсирован за счет электрического двигателя. Да, новое поколение ДВС разрабатывается "Тойотой" и ее партнерами по недавно образованному альянсу преимущественно с прицелом на применение в составе гибридных силовых установок.

Первые модели с революционными двигателями должны появиться в 2027 году.

Ранее "РГ" рассказывала, что ДВС нового поколения будут использовать в качестве топлива не только бензин, но и биотопливо, водород, а также синтетическое горючее.