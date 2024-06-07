В Россию привезут еще один премиальный кроссовер из Китая

В Россию привезут ещё один премиальный кроссовер из Китая
Китайский автомобильный бренд Hongqi представит на российском рынке новый компактный кроссовер Hongqi HS3. Об этом сообщает «Газета.Ru». Кроме того, до конца года появится ещё одна модель Hongqi — cреднеразмерный кроссовер HS5.
Премьера HS3 состоится уже до конца года, заявил исполнительный директор марки Hongqi в России Иван Савельев.
Впервые кроссовер Hongqi HS3 был представлен на автосалоне в Шанхае весной 2023 года. Длина кузова паркетника составляет 4655 мм при колёсной базе 2770 мм. В моторную гамму для китайского рынка вошли два турбированных агрегата: 1,5 л мощностью 168 л.с. в связке с семидиапазонным «роботом» и двухлитровый двигатель (252 л.с.), который работает с восьмиступенчатым «автоматом». В первом случае время разгона до «сотни» составляет 9,9 с., во втором — 7,2 с.
В список оснащения вошли панорамный люк, два 12-дюймовых экрана в салоне, две площадки для беспроводной зарядки гаджетов, система бесключевого доступа, адаптивный круиз-контроль, сиденья с электрорегулировками и вентиляцией.
В модельном ряду Hongqi кроссовер HS3 — самый доступный автомобиль. В Китае такая машина оценивается в 1,85 млн в пересчёте на рубли.
В компании Hongqi также намерены расширить дилерскую сеть в нашей стране. Сейчас в РФ насчитывается 27 автосалонов китайского автопроизводителя, число намечено увеличить в обозримом будущем до 40.