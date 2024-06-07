Препарат от болезни Бехтерева могут включить в список жизненно необходимых

Специалист по трамваям и сотрудник мэрии Новосибирска высказался по поводу причин, приведших к страшному ДТП с трамваями в Кемерове.

ДТП с трамваями, в котором пострадали более 140 человек, а один пассажир погиб, не связан с износом парка трамваев в Кемерове. Об этом заявил заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин. Он также критически отнесся к словам главы Кемерова Дмитрия Анисимова об износе трамваев в столице Кузбасса на 90%.

– У них [в Кузбассе – прим. ред.] вообще нет вагонов износом старше 16 лет, а у нас есть. То есть там в чем-то другом проблема, поэтому не надо прибедняться. Тот вагон, который въехал, он молодой – 2021 года выпуска, – сообщил Михаил Никулин.



Специалист также отметил, что состояние тормозной системы не зависит от возраста трамвая. Кроме того, этот вид транспорта имеет несколько независимых тормозных систем и степеней защиты.

– Потеря управления на склоне – это всегда самый серьезный случай. Всегда это какое-то фатальное стечение обстоятельств, – передает слова Никулина VN.ru.



Отмечается, что еще предстоит разобраться, почему никакая из тормозных систем не сработала.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что, по предварительной информации, на линию выпустили неисправный трамвай. Правоохранители задержали директора и мастера АО "КЭТК".