Tesla выпустила текилу за 40 тысяч рублей

Американский бренд переживает [не лучшие времена](https://www.bloomberg.com/features/2024-elon-musk-orbit/): продажи электрокаров снижаются, акции падают, сотрудников увольняют. На этом тревожном фоне компания решила представить новый необычный мерч — бутылку мескаля. Это крепкий спиртной напиток мексиканского происхождения, который изготавливают путем дистилляции забродившего сока агавы.

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Для изготовления Tesla Mezcal использовали агаву сортов Эспадин и Бикуише. Полученный мескаль измельчили аутентичным способом с помощью тахоны — большого каменного колеса, приводимого в движение лошадьми или двигателем.

В результате получился напиток с «нежным, пряным, глубоким ароматом цитрусовых и зеленого яблока», с нотами туберозы, жасмина и ромашки и дымным послевкусием. Крепость мескаля — 43 градуса.

Разливают напиток в стеклянную бутылку ручной выдувки, похожую на молнию. Цена за 750 миллилитров составляет 450 долларов, или более 40 тысяч в пересчете на рубли. Напиток не только дорогой, но и редкий: продавать его будут лишь в некоторых штатах США и по две бутылки в одни руки максимум.

Это не первый алкоголь в арсенале Tesla. В прошлом году она выпустила пиво GigaBier в стиле пикапа Cybertruck. В 2020 году свет увидел еще один напиток с мексиканскими корнями — Tesla Tequila с похожей бутылкой в виде молнии.