В Европе выступили против запрета на ввоз в Россию элитных авто

Берлин и Париж выступают против усилий Европейского союза по ограничению ввоза в Россию товаров люксового сегмента. Речь, в частности, идет об автомобилях, пишет газета Politico.

Еврочиновник уточнил изданию, что Германия против усилий ЕС «закрыть лазейку», которая позволяет товарам верхнего ценового сегмента поступать в РФ через Белоруссию. По словам трех собеседников газеты, это поддерживает и Франция.

При этом Париж выступает за «жесткие санкции» в отношении стран, которые обходят санкции, но основное внимание уделяется товарам, служащим «военным усилиям России».

По данным Politico, ЕС рассматривает возможность отделить от 14-го пакета санкций против РФ аналогичные рестрикции против Белоруссии.

Ранее стало известно о дефиците ряда запчастей для ремонта грузового транспорта в России.