Названа дата дебюта наследника Bugatti Chiron

Стала известна дата дебюта наследника Bugatti Chiron
Новый гиперкар Bugatti Chiron будет представлен 20 июня. Об этом сообщает «Авто Mail.ru».
Дизайн данной модели напоминает классические машины Bugatti прошлых лет. Речь идет о Type 57 SC Atlantic, Type 41 Royale и Type 35.
Гиперкар получил новый 16-цилиндровый двигатель, говорится в публикации. Однако он уже не W-образный, а V-образный. Вместо четырех турбонагнетателей помогать ДВС будут три электромотора.
«Поговаривают о рабочем объеме 8,3 л и мощности 1 000 л.с. Это только данные ДВС. Электромоторы якобы повышают суммарную отдачу до 1800 лошадей», — подчеркивается в статье.
Ранее сообщалось, что уникальный кабриолет Bugatti W16 Mistral выставили на продажу в России. Гиперкар продают за 1,4 млрд рублей.