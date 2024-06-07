Названа дата дебюта наследника Bugatti Chiron

Новый гиперкар Bugatti Chiron будет представлен 20 июня. Об этом сообщает «Авто Mail.ru».

© DPA/TACC

Дизайн данной модели напоминает классические машины Bugatti прошлых лет. Речь идет о Type 57 SC Atlantic, Type 41 Royale и Type 35.

Гиперкар получил новый 16-цилиндровый двигатель, говорится в публикации. Однако он уже не W-образный, а V-образный. Вместо четырех турбонагнетателей помогать ДВС будут три электромотора.

«Поговаривают о рабочем объеме 8,3 л и мощности 1 000 л.с. Это только данные ДВС. Электромоторы якобы повышают суммарную отдачу до 1800 лошадей», — подчеркивается в статье.



Ранее сообщалось, что уникальный кабриолет Bugatti W16 Mistral выставили на продажу в России. Гиперкар продают за 1,4 млрд рублей.