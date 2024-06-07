В России обновится премиум-кроссовер Hongqi HS5

Премиальный кроссовер со свежим дизайном и улучшенным списком оборудования появится на нашем рынке до конца 2024 года. Об этом сказали представители китайского бренда в ходе презентации машины на Петербургском международном экономическом форуме. В этом же году в российской линейке марки появится новая, уже шестая модель, — компактный кроссовер HS3.

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Продажи рестайлингового Hongqi HS5 стартовали в Китае год назад. Кроссовер отличился увеличенной решеткой радиатора с хромом по бокам, монофонарем сзади и перекомпонованным центральным тоннелем в салоне.

Шестиступенчатый «робот» уступил место восьмидиапазонному автомату с гидротрансформатором. Отдача двухлитрового мотора выросла до 252 лошадиных сил, крутящий момент — до 380. Впрочем, в России мощность будет слегка снижена — 245 сил.

© Hongqi

Начальный HS5 оборудован 12,3-дюймовыми дисплеями и 12 динамиками аудиосистемы, панорамной крышей и камерами кругового обзора. Каким будет состав комплектаций для России, пока неизвестно. При этом предварительную стоимость дилеры раскрыли еще в январе: по их данным, кроссовер должен стоить от 5,4 миллиона рублей.

Еще одной новинкой станет «младший» кроссовер Hongqi HS3, который изначально обещали привезти во втором квартале года. Его представили в КНР летом 2023-го. В Россию он, вероятно, доедет с двумя турбомоторами — 1,5- и двухлитровым, выдающими на родине 169 и 251 лошадиную силу соответственно. Первому варианту положен передний привод, второму — полный.

Кроме машин с индексом HS, Hongqi привезла на ПМЭФ флагманский LS7. Похожий на российский Aurus Komendant кроссовер с V8 под капотом в перспективе тоже появится на нашем рынке.