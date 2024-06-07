АвтоВАЗ назвал условие для выпуска электрических Lada

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов не исключил, что в будущем в модельной линейке Lada появится больше электрических моделей, пишет "Газета.ru". Для этого, заявил топ-менеджер, нужен интерес со стороны рынка, подкрепленный коммерческой основой, а также развитие соответствующей инфраструктуры.

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В настоящее время в линейке АвтоВАЗа есть только один электромобиль, который 100% встанет на конвейер: e-Largus, производство которого планируют запустить летом 2024 года в Ижевске.

На проходящем в Санкт-Петербурге ПМЭФ-2024 АвтоВАЗ представил концептуальный прототип Lada e-Niva с запасом хода 175 км и временем зарядки от бытовой сети около 7 часов.

В прошлом АвтоВАЗ выпускал электрокар ElLada на базе Lada Kalina. "Живые" образцы по-прежнему ездят по дорогам и их можно купить на сайтах бесплатных объявлений.