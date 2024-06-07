BMW X3 нового поколения: первая фотография

Кроссовер сильно преобразится внешне и получит решетку радиатора с вертикальными и горизонтальными планками в стиле новой BMW 1 Series. Гамма двигателей, по неофициальным данным, останется прежней и будет состоять из бензиновых, дизельных и гибридных силовых установок. Будет у нового X3 и заряженная версия X3 M. А вот на смену электрическому iX3 придет кроссовер Neue Klasse, предвестником которого выступил концепт Vision Neue Klasse X.

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На сайте Bimmerpost опубликовали фотографию нового BMW X3. Пропорциями кроссовер поколения G45 напоминает X1, а рисунком решетки радиатора — новую BMW 1 Series. Известно, что X3 сохранит платформу CLAR и гамму двигателей. По неофициальным данным, модель предложат в версиях 20d xDrive, 20 xDrive, 30e xDrive, M50 xDrive, 20 и 40d xDrive, причем для топовой M50 стандартными станут заниженная подвеска M Sport, задний дифференциал с блокировкой, набор распорок и усилителей и подсветка решетки Iconic Glow.

Дебют модели состоится до конца этого года, и в следующей генерации «икс-третий» станет самым драйверским за всю историю. Для этого кроссоверу поменяли кинематику и эластокинематику подвесок, расширили колею (хотя колесная база не изменилась) и модернизировали стабилизаторы поперечной устойчивости. Прежний рулевой механизм уступил место системе EPSapa с осевым параллельным реечным приводом, которая обеспечивает самое точное руление.

Также на X3 G45 появятся электронные ассистенты от нынешнего X5. Машина сможет распознавать самокатчиков и мотоциклистов, научится предупреждать об опасности открытия дверей. Ей станут доступны функции активного ведения в границах выбранной полосы, адаптивный круиз-контроль с детекцией светофоров и парковочный помощник. Производство новых кроссоверов начнется в августе 2024 года.