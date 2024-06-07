BMW X3 нового поколения: первая фотография
Кроссовер сильно преобразится внешне и получит решетку радиатора с вертикальными и горизонтальными планками в стиле новой BMW 1 Series. Гамма двигателей, по неофициальным данным, останется прежней и будет состоять из бензиновых, дизельных и гибридных силовых установок. Будет у нового X3 и заряженная версия X3 M. А вот на смену электрическому iX3 придет кроссовер Neue Klasse, предвестником которого выступил концепт Vision Neue Klasse X.
На сайте Bimmerpost опубликовали фотографию нового BMW X3. Пропорциями кроссовер поколения G45 напоминает X1, а рисунком решетки радиатора — новую BMW 1 Series. Известно, что X3 сохранит платформу CLAR и гамму двигателей. По неофициальным данным, модель предложат в версиях 20d xDrive, 20 xDrive, 30e xDrive, M50 xDrive, 20 и 40d xDrive, причем для топовой M50 стандартными станут заниженная подвеска M Sport, задний дифференциал с блокировкой, набор распорок и усилителей и подсветка решетки Iconic Glow.
Дебют модели состоится до конца этого года, и в следующей генерации «икс-третий» станет самым драйверским за всю историю. Для этого кроссоверу поменяли кинематику и эластокинематику подвесок, расширили колею (хотя колесная база не изменилась) и модернизировали стабилизаторы поперечной устойчивости. Прежний рулевой механизм уступил место системе EPSapa с осевым параллельным реечным приводом, которая обеспечивает самое точное руление.
Также на X3 G45 появятся электронные ассистенты от нынешнего X5. Машина сможет распознавать самокатчиков и мотоциклистов, научится предупреждать об опасности открытия дверей. Ей станут доступны функции активного ведения в границах выбранной полосы, адаптивный круиз-контроль с детекцией светофоров и парковочный помощник. Производство новых кроссоверов начнется в августе 2024 года.