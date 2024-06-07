Представлен мотоцикл BMW R18 в стиле «Ведьмака»

BMW Motorrad Premium Arena в польской Лодзи объединился с CD Project RED — разработчиком игр по мотивам серии романов Анджея Сапковского. Плодом сотрудничества стала уникальная версия круизера BMW R18 c «ведьмачьим» декором, названная Плотвой в честь лошади (точнее, всех лошадей) главного героя саги, Геральта из Ривии. Купить мотоцикл нельзя: он сделана для конкурса кастомайзеров BMW 2024 в Варшаве.

© Motor.ru

Особый R18 назвали Płotka (Плотва по-польски). Отмечается, что в BMW Motorrad стремились создать мотоцикл, которым бы гордился Геральт. У него такой же характер, как у цифрового воплощения, но байк мощнее и богаче оснащен.

В оформлении применены матовый металл, серая кожа и символика из «Ведьмака»: медальон школы Волка и ведьмачьи знаки. Сзади имеется сумка с кольчужной вставкой и ремешками для перевозки двух мечей.

© BMW Custom Contest

© BMW Custom Contest

© BMW Custom Contest

© BMW Custom Contest

© BMW Custom Contest

R18 оснащен большим «оппозитником» объемом 1802 кубических сантиметра, выдающим 91 лошадиную силу (67 киловатт) при 4750 оборотах в минуту и 158 Нм момента при 3000. Максимальная скорость — более 180 километров в час.

«Плотву» и ее соперников по конкурсу можно будет увидеть вживую в ходе финала 15 июня на Urban Garage в варшавском районе Вилянув.

R18 недавно поделился мотором с кафе-рейсером BMW R20, который представили на Конкурсе элегантности Villa d’Este в Италии. Для него рабочий объем «раздули» до двух литров, но характеристики подросшего агрегата остались в секрете.