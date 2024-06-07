Отечественные шины будут поставлять за рубеж

РЭЦ поможет шинному кластеру Кордиант нарастить поставки в зарубежные страныНа полях ПМЭФ-2024 Российский экспортный центр (РЭЦ) и ведущий отечественный производитель автомобильных шин «Кордиант» (S8 Capital) заключили соглашение о сотрудничестве.

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Документ подписали старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков и генеральный директор «Кордианта» Вадим Володин. В рамках контракта РЭЦ обеспечит шинный кластер «Кордиант» налаженной сетью партнерских контактов на рынках других стран, и предоставит экспертные услуги во внешнеэкономических сделках.

Соглашение призвано развивать сектор отечественного производства автомобильных шин и укрепить позиции на международных рынках. Шинный кластер «Кордиант» имеет репутацию производителя высококачественной продукции, и поддержка со стороны Группы РЭЦ позволит компании реализовать амбициозные проекты, связанные с новациями и расширением экспорта продукции.

«Это сотрудничество не только способствует укреплению позиций российских производителей в сегменте высококачественных шин, но и демонстрирует потенциал нашей страны в создании продукции, соответствующей международным стандартам», – подчеркнул Гусаков.



По словам Володина, одной из ключевых задач «Кордиант» является расширение географии экспортных поставок в дружественные страны Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока.

«Также мы готовы к расширению номенклатуры экспортируемой продукции: сейчас мы поставляем за рубеж преимущественно легковые шины среднего ценового сегмента, но в ближайшее время планируем начать экспорт новых премиальных брендов», – уточнил Володин.



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