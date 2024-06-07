С автозавода «Москвич» не будут взыскивать 2 600 000 евро

Долг возник по договору 2020 года: тогда китайская компания Silver Basis по заказу ЗАО «Рено Россия» поставила на завод оборудование для производства комплектующих французских автомобилей. В мае Silver Basis подала заявление о банкротстве «Москвича», как преемника российского офиса Renault.

© Quto.ru

Арбитражный суд Московского округа, рассмотрев кассационные жалобы, отменил ранее вынесенные судами первой и апелляционной инстанции судебные акты.

Отмечено, что дело будет возвращено на новое рассмотрение. Таким образом, в настоящее время правовых оснований, чтобы признать автозавод банкротом, нет.

Кроме того, суд посчитал необоснованными исковые требования о взыскании 770 407 евро задолженности и 52 490,68 евро процентов за пользование денежными средствами.

Между тем, на московском заводе начали делать автомобили по технологии полного цикла, включая сварку и окраску кузовов. В перспективе планируется дальнейшее углубление локализации транспортных средств.

В столичном правительстве отметили, что для организации работ на площадке была смонтирована новая роботизированная система, также создано 490 новых рабочих мест.