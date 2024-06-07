BMW может помочь «Макларену» с выпуском кроссовера

Фирма McLaren может выпустить кроссовер на платформе BMW XM. Он получит гибридную силовую установку типа PHEV на базе одного из собственных двигателей McLaren; отличится от донора более низкой массой; а стоить будет, как Ferrari Purosangue или Rolls-Royce Cullinan. Впрочем, переговоры с BMW, если они действительно имеют место, пока находятся на начальной стадии, и запуск модели официально не подтверждён. Параллельно McLaren работает над ещё одной моделью — полностью электрическим суперкаром.

© Motor.ru

Компания McLaren, возможно, выпустит кроссовер. В интервью Road&Track гендиректор фирмы Михаэль Лейтерс рассказал о том, какой видит будущую модель сегмента shared performance (так в McLaren называют всё, что имеет больше двух дверей и двух посадочных мест), и что оптимальным решением будет не пытаться создать машину с нуля, а воспользоваться существующей платформой другого производителя. Наиболее вероятным партнёром «Макларена» по этому проекту считают BMW.

Причина — в силовой установке. Лейтерс рассчитает на PHEV-систему, которая будет создана на основе собственных двигателей McLaren. Это может быть как V8 4.0 от GTS, так и V6 3.0 от Artura. В любом случае именно BMW располагает подходящей основой для будущей машины в виде кроссовера XM. В топовом варианте Label Red, оснащенном «битурбовосьмёркой» S68 объёмом 4,4 литра, XM выдает 748 сил и 1000 Нм и разгоняется до «сотни» за 3,8 секунды. Но McLaren, скорее всего, будет и мощнее, и быстрее.

Даже если BMW разрешит использовать «тележку» CLAR, то без её доработок британцам будет сложно сделать что-то легкое и юркое. Сам XM, кстати, весит 2,8 тонны, что никаких не вяжется с «легкостью», которую пропагандирует McLaren. Что касается цены, то новинка метит в конкуренты Ferrari Purosangue и Rolls-Royce Cullinan, а не Lamborghini Urus или Aston Martin DBX707. Параллельно в Уокинге идет работа над полностью электрическим суперкаром — но о нём подробностей пока нет.