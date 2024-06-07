Сын создателя Bugatti Veyron представил собственный 1000-сильный суперкар

Компания Piëch Automotive, основанная Тони Пиехом, сыном легендарного Фердинанда Пиеха, представила свой новый концепт — это электромобиль Piëch GT мощностью чуть больше 1000 лошадиных сил.

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В данный момент автомобиль представлен лишь в виде полноразмерной модели, однако предполагается, что в движение его будут приводить два электромотора мощностью 503 лошадиные силы каждый. До 100 км/ч, по расчётам инженеров, Piëch GT будет разгоняться за 2,6 секунды, а его максимальная скорость составит чуть более 300 км/ч. Планируется, что цена автомобиля составит чуть более $ 200 тыс., а в серию автомобиль планируется запустить в 2028 году.

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Напомним, Фердинанд Пиех — бывший глава Volkswagen, Audi и Porsche, который сыграл решающую роль в появлении таких автомобилей, как Porsche 917, Audi Quattro и Bugatti Veyron. Пиех-старший скончался в 2019 году в возрасте 82 лет, перед этим он заявлял, что никаким образом не помогал сыну и не имеет ни малейшего интереса к его проекту.