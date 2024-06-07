«Москвич» будет выпускать автомобиле на газе вне столицы

Автозавод «Москвич» планирует наладить производство машин на газе в Набережных Челнах. Об этом сообщила пресс-служба компании. Соответствующее соглашение было подписано на полях ПМЭФ-2024.

«Проект производства автомобиля «Москвич» на природном газе важен не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения экологической устойчивости. Успешная реализация проекта производства автомобиля «Москвич» на газомоторном топливе принесет значительную выгоду как для Республики Татарстан, так и для всей России», — рассказали в компании.



До этого стало известно, что в России «Москвич» суммарно продал 1,75 тыс. автомобилей в мае: среди них 200 седанов «Москвич 6» и порядка 140 электромобилей «Москвич 3е». С начала года компании удалось реализовать свыше 8,7 тыс. машин.

Примечательно, что в мае «Газета.Ru» выяснила, что АО «Московский автомобильный завод Москвич» в 2024 году выпустил всего 37 электромобилей «Москвич 3е» и больше до конца года производить не планирует.