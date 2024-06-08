Рынок электромобилей в США показал рост

Вопреки недавним опасениям по поводу продаж электромобилей (EV), рынок демонстрирует рост, пишут СМИ. В то время как продажи компании Tesla снизились, другие производители электромобилей процветают. Что звучит не лучшим образом, учитывая «родной» для Tesla рынок.

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Доля Tesla на рынке сокращается по мере того, как другие бренды набирают обороты. Продажи электромобилей Ford выросли на 87,7% благодаря росту таких моделей, как F-150 Lightning и Mustang Mach-E.

Высокий двузначный рост продаж (в первом квартале 2024 года) также наблюдался у Hyundai и Kia (рост на 56,1 процента), BMW (рост на 57,8 процента), Rivian (рост на 58,8 процента), Mercedes (рост на 66,9 процента) и Toyota (85,9 процента).