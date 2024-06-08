Чистое безумие: 10 фактов про китайский минивэн Zeekr 009

© Zeekr

© Quto.ru

© Zeekr

© Zeekr

© Zeekr

© Zeekr

© Zeekr

© Zeekr

© Zeekr

© Volvo

© Volvo

Премиум из Поднебесной? Лет десть назад это словосочетание казалось иронией и насмешкой, а сейчас вызывает удивление вперемешку с уважением даже у ряда скептиков. Одним из брендов, который стоит на высокой ступени «автомобильной социальной лестницы», является Zeekr. Он входит в состав Geely и предлагает электрическую технику. В России довольно популярен стильный шутинг-брейк Zeekr 001, и набирает обороты роскошный вэн 009. О последнем мы сегодня и расскажем.