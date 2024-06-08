Bugatti назвала дату премьеры долгожданного преемника Chiron

В нынешнем году состоится премьера нового гиперкара Bugatti, который впервые в истории французской марки получит гибридную силовую установку. В нынешнем году состоится премьера нового гиперкара Bugatti, который впервые в истории французской марки получит гибридную силовую установку. Официальных данных о модели пока очень мало, но автопроизводитель ближе к дебюту постепенно начинает раскрывать подробности о своей новинке. Пара коротких видеороликов позволила узнать не только некоторые нюансы дизайна, но и получить информацию о дате публичного дебюта долгожданного суперавтомобиля.

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В первом ролике компания упомянула свои исторические модели Type 57 SC Atlantic и Type 41 Royale в качестве источника вдохновения для нового гиперкара, а заодно продемонстрировала фрагмент фирменной «подковы» решётки радиатора и часть крышки переднего багажника.

В упомянутой в тизере фразе Pour L’Eternite можно усмотреть намёк на имя будущей модели, потому что оно до сих пор засекречено. Во втором ролике, озаглавленном «Совершенство в каждой детали», Bugatti показала фонари.

Задняя оптика гиперкара выполнена в виде отдельных горизонтальных сегментов в духе Bugatti Mistral, а дополняют их светящиеся литеры названия компании. Прочей информации о новинке нет, но ждать её осталось недолго — премьера автомобиля состоится уже 20 июня.