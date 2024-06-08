«Нулевой» рестомод Mercedes-Benz 190E Evolution II пустят с молотка

Первый экземпляр рестомода Mercedes-Benz 190E Evolution II продадут с аукциона. Осенью 2023 года HWA AG анонсировала амбициозный проект — немецкая фирма одного из сооснователей ателье AMG готовится к возрождению легендарного седана Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II золотой эпохи DTM. Новинка станет первым рестомодом подразделения HWA Legacy. В основу ляжет Mercedes-Benz W201 эпохи 1980-1990-х, который получит современные технологии. Рестомод выпустят ограниченным тиражом, а предсерийный экземпляр продадут на аукционе.

© Motor.ru

HWA Evo будет построен в том же стиле, что и Prodrive P25 — дизайн исходной модели останется практически неизменным, но под кузовом будут скрыты серьёзные доработки шасси и новый 450-сильный наддувный 3,0-литровый двигатель V6 мощностью 450 лошадиных сил и крутящим моментом 550 Нм.

Он будет работать в тандеме с 6-ступенчатой механической коробкой передачей. Машина также получит мощные тормоза и современные системы безопасности. Всего будет сделано 100 экземпляров седана HWA Evo по цене от 714 000 евро каждый.

© HWA AG

© HWA AG

© HWA AG

© HWA AG

© HWA AG

© HWA AG

Первым своего обладателя найдёт «нулевой» экземпляр — шасси с номером 000 будет играть роль прототипа, на котором отработают все стадии производства. В процессе сборки будут документировать все стадии, чтобы передать владельцу машины подборку материалов о том, как рождался уникальный рестомод. Торги за право приобрести «нулевой» HWA Evo пройдут на аукционе RM Sotheby's в немецком Тегернзее 27 июля.