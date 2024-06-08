Chevrolet дал послушать рев мотора экстремального Corvette ZR1

Chevrolet дал послушать рёв мотора экстремального суперкара Corvette ZR1. Американский суперкар Chevrolet Corvette нынешнего поколения C8 выпускается уже не первый год, а в 2024 году пришло время для выхода на рынок самой экстремальной модификации автомобиля, которой станет версия под названием ZR1. Показ ожидаемой новинки состоится летом 2024 года, а пока американская компания дразнит аудиторию различными тизерами — в новом, например, можно услышать звук мотора и увидеть намёки на будущую силовую установку модели.

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Первое, что становится понятно из тизера, это наличие турбомотора — характерный звук точно даёт понять, что под капотом появится наддувный V8. А спрятанная в видео «пасхалка» намекает на то, что модель получит 5,5-литровый атмосферный двигатель V8 с плоским коленвалом, установленный в нынешнем Z06.

На это указывает появляющаяся в центре экрана примерно на 10-й секунде маленькая взлетающая ракета — та же самая, которую GM штампует на различных частях двигателя LT6 V8 Gemini от Z06.

Поскольку цветовая гамма ролика выдержана в синих тонах, это может быть отсылкой к электрификации модели по мотивам гибридной модификации E-Ray, которая впервые появилась в текущем поколении Corvette. Всё это пока лишь предположения, но что известно точно, так это наличие у новинки развитого аэродинамического обвеса с массивным стационарным антикрылом. Все детали станут известны ближе к премьере ZR1, которая намечена на лето 2024 года.