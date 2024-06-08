Dacia сделала экстремальный багги Sandrider серийным

Компания Dacia сделала экстремальный багги Sandrider серийной моделью. В 2025 году в ралли-марафоне «Дакар» с заводской командой дебютирует марка Dacia. Румынский автопроизводитель выставит три экипажа на багги Sandrider, которым предстоит управлять опытным пилотам — легенда «Дакара» катарец Нассер Аль-Аттия, легенда WRC француз Себастьен Лёб и опытная испанская пилотесса Кристина Гутьеррес Эрреро. Все спортсмены приняли участие в испытаниях новой машины, которая почти не отличается от концепт-кара.

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Построенный вокруг трубчатой рамы внедорожник получил кузовные панели из углепластика со специальным пигментом, снижающим температуру в салоне, а также сиденья, обтянутые специальной антибактериальной тканью. Кузов спроектирован так, чтобы улучшить для пилота и штурмана обзорность по сторонам.

Машина получила 3,0-литровый бензиновый турбомотор V6 от Nissan Z, адаптированный к работе на синтетическом топливе Saudi Aramco и выдающий 360 лошадиных сил мощности и 539 Нм крутящего момента. Агрегат работает с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач и полным приводом. Багги имеет подвеску на двойных поперечных рычагах с ходами до 350 миллиметров и шины BFGoodrich нового поколения внешним диаметром 37 дюймов.

© Dacia

© Dacia

© Dacia

© Dacia

© Dacia

© Dacia

После проверки систем на испытательном полигоне Милбрук в Великобритании Dacia Sandrider провела четыре дня в испытательном комплексе Sweet Lamb в британском Уэльсе, Великобритания, а затем отправилась во французский Шато-де-Латур, где пилоты испытали машину на каменистой и сложной местности. Впереди у румынской команды тесты в Марокко, которые станут одной из важнейших частей подготовки к «Дакару» 2025 года в Саудовской Аравии с 3 по 17 января.