Турецкие власти в разы увеличили пошлины на китайские авто

Власти Турции решили ввести с 7 июля дополнительную 40%-ную таможенную пошлину на импорт любых автомобилей из Китая. Об этом со ссылкой на публикацию в официальном правительственном вестнике сообщает газета Karar.

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По данным издания, это решение вызвало большой резонанс в автомобильной отрасли страны. Таким образом, с учетом базовой 10%-ной пошлины, покупатели будут платить в среднем 50% налог за каждую машину, ввезенную из КНР. Ранее 40%-ная надбавка распространялась только на электромобили.

Издание отмечает, что подобный шаг, призванный стимулировать внутреннее производство и снизить торговый дефицит, может серьезно ударить по конкурентоспособности китайских брендов. Не исключено изменение предпочтений турецких покупателей в пользу местных и других иностранных марок.

При этом в автопроме опасаются роста цен на автомобили, что отразится на потребителях. Решение турецких властей связывают с планами по запуску национального электрокара TOGG и желанием обеспечить ему преимущества на внутреннем рынке перед китайскими конкурентами.

До этого в Турции предложили премии за доносы на неплательщиков налогов.