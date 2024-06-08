Представлен китайский вездеход BAW 212 с советской родословной

Китайский наследник ГАЗ-69 впечатлил проходимостью и техникой. В Поднебесной дебютировал BAW 212 — новая итерация культового вездехода, который в 1960-е годы был разработан при участии специалистов Горьковского автозавода и получил копию мотора от «Волги». Теперь «двести двенадцатый» ушёл по технике далеко вперёд, но сохранил узнаваемые черты во внешности — чего стоят узко посаженная передняя оптика и фара-искатель на левом крыле!

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Отставка исходному BAW 212 пока не грозит: кондовый вездеход продолжают брать энтузиасты, но для солидных продаж фирме BAW, отделившейся от концерна BAIC, нужна более современная модель. Новый «двести двенадцатый» станет родоначальником целого семейства, состоящего из трёх- и пятидверных внедорожников, а также пикапа. Пресс-служба BAW утверждает, что платформа по-своему уникальна: вокруг рамного шасси с мостами «по кругу» впервые будут выпускать и бензиновые, и гибридные версии!

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

Пока BAW 212 представлен в виде пятидверки с цельнометаллическим кузовом, обычным бензиновым 2,0-литровым (245 сил) двигателем Dongan Power, 8-ступенчатым автоматом и подключаемым полным приводом типа part-time. Есть понижающая передача, блокировки переднего и заднего дифференциалов. Геометрическая проходимость замахнётся на рекорд: угол въезда аж 40 градусов, угол съезда — 36 градусов. Кажется, что на более крупных колёсах и без переднего бампера вездеход заедет на отвесную скалу!

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По габаритам BAW 212 превосходит Tank 300: длина/ширина/высота равны соответственно 4749/1945/1999 миллиметрам, колёсная база — 2860 миллиметров. Но салон куда проще: обилие аналоговых кнопок, «парящий» тачскрин, бесхитростная, хоть и виртуальная, панель приборов. Пока официальных снимков интерьера нет, но фотошпионы умудрились сделать кадр, который ничего не скрывает. С завода «двести двенадцатый» подготовлен под установку лебёдки и силового багажника, а штатные шины — BF Goodrich размерности 265/70 R17.

На китайский рынок BAW 212 выйдет до конца года, главная интрига — цена. Устаревший предшественник стоит около 100 тысяч юаней (14 тысяч долларов), за базовые BAIC BJ40 и Tank 300 нужно выложить 180-200 тысяч юаней (25-27,5 тысячи долларов). Новый вездеход должен быть дешевле аналогов BAIC и Great Wall, ведь впрямую конкурировать с автогигантами фирме BAW будет сложно.