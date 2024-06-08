В США представили первый полицейский Tesla Cybertruck

Компания Up.Fit, которая специализируется на создании особых версий автомобилей Tesla, представила новый проект — Up.Fit Cybertruck Next-Gen Patrol, который представляет собой переработанный для нужд полиции электропикап Tesla Cybertruck. В Up.Fit при этом отмечают, что автомобиль также может использоваться в пожарных департаментах и для нужд военных.

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Версию от Up.Fit отличает набор сирен и громкоговорителей, модернизированной цифровой инфраструктурой, а также перегородками между рядами сидений и дополнительным отсекам для специнвентаря. Также в компании установили новые колёса, шины для экстремального бездорожья и терминал для подключения к системе Starlink.

Для создания такой машины использовалась топовая модификация Tesla Cybertruck — Cyberbeast, которая обладаетя тремя электромоторами суммарной мощностью 630 кВт (856 л. с.) и способен разгоняться до 60 миль в час (97 км/ч) за 2,6 секунды. При этом максимальная скорость пикапа — 210 км/ч.