Появилось первое изображение гоночной Lada Iskra

Накануне официальной премьеры нового седана Lada Iskra фан-клуб команды Lada Sport Rosneft поделился рисунками его гоночной версии, предназначенной для соревнований в классе «Супер-продакшн». Накануне официальной премьеры нового седана Lada Iskra фан-клуб команды Lada Sport Rosneft поделился рисунками его гоночной версии, предназначенной для соревнований в классе «Супер-продакшн». Физически машина пока не существует — но художник Евгений Легай из Ростова-на-Дону представил, как она могла бы выглядеть. У кольцевого седана внушительно расширенный кузов, большие 17-дюймовые колёса и развитые воздухозаборники для охлаждения турбомотора.

© Motor.ru

Сейчас команда Lada Sport Rosneft выступает в российском чемпионате РСКГ в двух классах: топовом SMP TCR Russia и более бюджетном Супер-продакшн. В обеих категориях используются седаны Lada Vesta, но технически это совсем разные машины.

В «королевском» классе используется болид международной категории TCR с независимой подвеской всех колёс, радикально расширенной колеёй и развитым аэродинамическим оперением. Под капотом — турбомотор Renault M5P объемом 1,8 литра мощностью около 350 л.с. в паре с секвентальной коробкой передач Sadev.

А вот Веста 1.6T класса Супер-продакшн гораздо ближе к серийному автомобилю. У неё доработанная штатная подвеска — с расширенной колеёй, оригинальными сварными рычагами и шарнирами ШС в переднем «Макферсоне» и штатной полузависимой балкой сзади. Под капотом — вазовский 16-клапанник 1.6, форсированный до 268 л.с. при помощи турбины Garrett MGT 2260. Секвентальная коробка передач — отечественная, производства Торгмаш.

© [Евгений Легай](https://vk.com/art_legai)

А художник Евгений Легай из Ростова-на-Дону представил, как могла бы выглядеть Lada Iskra, подготовленная по требованиям класса Супер-продакшн. На его рисунках отчётливо видно увеличенную колею, накладки на крылья (прикрывающие широко расставленные колёса), внушительный сплиттер под передним бампером и вентиляционное отверстие в капоте, отводящее горячий воздух от интеркулера. По идее, такая машина могла бы унаследовать силовой агрегат от Весты 1.6T безо всяких изменений.

Увы, пока что всё это — лишь фантазия. Motor.ru связался с руководителем команды Lada Sport Rosneft Владиславом Незванкиным: по его словам, создавать гоночную версию Искры в команде пока не планируют.

С другой стороны, мы предполагаем, что Lada Iskra может привлечь частные команды как основа для постройки гоночных машин младших классов — Туринг-Лайт и S1600. Ведь она сочетает проверенный вазовский «шеснарь», отлично знакомый гоночным мотористам по всей стране, и гораздо более современное шасси, нежели у Гранты.