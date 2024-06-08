АвтоВАЗ поднял цены на дефицитные версии Lada Granta. Портал «Автоновости дня» выяснил: в начале июня пересмотрены прайс-листы на двухпедальные варианты с японской 4-ступенчатой коробкой передач Jatco. Такие машины стали собирать весной, и спрос оказался выше ожиданий: во многих салонах «автоматические» Lada Granta разбирают сразу после доставки, и забронированы даже ещё не пришедшие экземпляры! При этом рост цен вряд ли изменит ситуацию.

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Lada Granta с классическим автоматом — самый доступный автомобиль на рынке. Седан после повышения цен подорожал на 50 тысяч рублей (до 1 278 000 рублей), лифтбек прибавил 30 тысяч рублей (до 1 329 000 рублей). Комплектации фиксированные: четырёхдверка предложена в исполнении Comfort'24 Plus, пятидверка — в богатой версии #CLUB'24.

Количество «санкционных» автоматов Jatco ограничено примерно 5000 штук, по предварительным оценкам, этой партии хватит до конца 2024 года, хотя в свободную продажу попадут не все экземпляры — часть машин зарезервируют для госзакупок по программам социальных служб. Японская трансмиссия не самая современная, но нареканий по надёжности нет.

Возможно, ажиотаж на Lada Granta с автоматом спадёт, когда АвтоВАЗ выпустит упрощенную двухпедальную «Весту». Скоро в гамму планируют добавить седаны и универсалы со 106-сильным «атмосферником» 1.6 и китайским вариатором: такие машины явно будут дешевле нынешних 1 588 900 рублей (за связку мотора 1.8 и бесступенчатой трансмиссии).