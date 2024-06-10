Почему глупо заправляться АИ−95, если мотор для АИ−92

Некоторые водители заправляют свои автомобили бензином с наибольшим числом маркировки, исходя из принципа: "чем больше цифра и дороже топливо, тем лучше для "ласточки". Это неверный подход. Об этом "Российской газете" рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

"Иногда в России топливо с более высоким октановым числом получают из топлива с меньшим октановым числом путем добавления различных присадок. То есть, по сути, это один и тот же базовый состав. Однако большинство заводов в Европе, да и часть российских производителей, получают его за счет более качественного перегона, то есть очистки.



В современных машинах, как правило, установлены мощные моторы. Они являются высокофорсированными и эффективно работают на высокооктановом топливе - АИ-95, АИ-98. Но если регулярно заливать в них 92-й бензин, то не только потеряете в мощности, но рискуете повредить мотор из-за несоответствующих нагрузок.

Процесс в моторе можно описать примерно так: топливо попадает в цилиндры двигателя, далее сжимается поршнем и воспламеняется от свечи зажигания. Чем меньше октановое число бензина, тем быстрее начинается процесс горения, чем выше - тем устойчивее топливо к воспламенению.

Теперь представьте, что в мощный, современный двигатель заливается топливо, которое загорается раньше, чем предусмотрено автоинженерами. Естественно, что мотор будет испытывать повышенные нагрузки. Это приведет к преждевременному износу двигателя, снижению его ресурса.

Ровно наоборот все будет происходить в старых моторах, которые устанавливались, например, на отечественную Lada 20-30 летней давности. Представьте, водитель, в надежде улучшить работу мотора, заливает в старый автомобиль 98 или ещё хуже - 100 бензин.

При этом мы понимаем, что двигатель на старом авто обладает низкой степенью сжатия. Он будет испытывать колоссальные нагрузки из-за работы на высокооктановом топливе. Поэтому вместо эффективности, экологичности и снижения расхода топлива, водитель получает более быстрый износ двигателя или нередко внушительный чек за ремонт агрегата.

Я советую заливать то топливо, что прописано в инструкции к автомобилю. Иногда рекомендуемая маркировка дублируется на обратной стороне лючка бака.

Автопроизводители всегда указывают конкретное октановое число или допустимый разбег для заправки конкретной модели авто. Это делается не случайно, данный конкретный мотор разработан и рассчитан на определенные характеристики бензина. Только когда рекомендации выполняются, двигатель сохраняется в лучшем состоянии и работает без перебоев", - отметил специалист.



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