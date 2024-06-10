Россиянам рассказали об особенностях кросс-купе Volkswagen Tayron X из Китая

Двигатели ввезенных в Россию автомобилей Volkswagen Tayron X способны пройти без капитального ремонта 150 тысяч километров. Об этом сообщает «За рулем» со ссылкой на автоэксперта Сергея Зиновьева.

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«Двигатели, которые нам сильно не нравились лет 10-15 назад, с тех пор сменили поколение и вдобавок были модернизированы – в рамках борьбы с нагаром (это касается и 1.4 TSI). До 150 тысяч км, в теории, они должны доезжать без ремонта, но если заливать только АИ-98», — говорится в сообщении.



По его словам, примерно столько же при благоприятном раскладе выдержит и трансмиссия. Хотя комплект сцеплений, может быть, придется поменять раньше.

Автомобили Volkswagen Tayron X ввозили в Россию из Китая по параллельному импорту. Из плюсов — крепкая ходовая часть, высокий уровень комфорта, много электроники, акустика Harman Kardon, панорамная крыша. Цена — от 5,4 млн рублей.

До этого стало известно, что в Россию по параллельному импорту завезли новый Nissan Qashqai, который был выпущен предприятием Dongfeng-Nissan.

На отечественном рынке модель доступна с МКП за 2,6 млн рублей, с «автоматом» (3,1 млн рублей) и с полным приводом и богатым оснащением (3,7 млн рублей). При этом издание отметило, что в версии с АКП на самом деле установлен вариатор.

По словам Зиновьева, моторы и вариаторы знакомы нам по второму поколению Qashqai. Младший 1.2 (115 л.с.) — турбонаддув и прямой впрыск. Ничем хорошим не прославился - быстрая закоксовка, цепь ГРМ растягивается до 100 тысяч км. Общий ресурс мотора тоже невелик. И только он сочетается с МКП. Или с вариатором Jatco JF015E.

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