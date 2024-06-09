Р России стартовали продажи внедорожников Haval H5

Российские дилеры начали продавать внедорожников Haval H5, которые поставляются по схеме параллельного импорта. При этом официальные продажи машины в России начнутся до конца года.

Средняя стоимость параллельного внедорожника Haval H5 в России в среднем составляет 3,5-3,7 млн рублей. Дилеры предлагают автомобили в максимальных комплектациях, оснащенные дизелем мощностью 166 лошадиных сил или же двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 224 лошадиные силы. В паре с двигателем работает восьмиступенчатый автомат. Привод у автомобиля — полный.