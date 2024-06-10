Продажи электромобилей увеличились в мае на 25%

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Петровский док в Кронштадте начнет принимать туристов

Петровский док в Кронштадте, который является частью канала имени Петра Великого, хотят оборудовать для проведения по нему экскурсий. Участок, который будет доступен для организованного посещения туристами, принадлежит государственному учреждению «Музей истории Кронштадта».

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© runews24.ru

В рамках подготовки власти собираются отремонтировать асфальт, вывезти различный мусор, а также вырвать или подстричь лишнюю растительность. Кроме того, новую экскурсионную зону оборудуют скамейками, информационными стендами, ограждениями и туалетами. Вместо КПП откроют билетную кассу и магазин сувениров.

Свободного посещения не будет, но и с экскурсией на территории сможет находиться не более 20 человек. Стоимость реализации проекта оценивается в несколько миллионов долларов.

Эксперты предостерегают от поспешного открытия гостиниц в фортах Кронштадта.

21 мая сообщалось, что в последнее время россияне стали чаще посещать Кронштадт.

Автоновости