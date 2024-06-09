В России нашли новое применение Tesla Cybertruck Илона Маска

Новую Tesla Cybertruck Foundation на Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) превратили в арт-объект, стилизованный под дачный автомобиль, а после продемонстрировали электромобиль жителям и гостям Северной столицы. По словам организаторов, необычный Avito Dacha Truck был создан для путешествий по самым интересным местам России, в чем смог убедиться корреспондент URA.RU.

© пресс-служба «Авито»

«В первую очередь мы хотели создать хорошее настроение жителям и гостям города, а также участникам ПМЭФ. И показать, что даже такой футуристичный автомобиль создан для того, чтобы служить людям, с какой бы целью они не планировали им пользоваться», — рассказала команда «Авито» корреспонденту URA.RU.



Tesla Cybertruck превратили в полицейский электромобиль

С пятого по девятое июня в Санкт-Петербурге можно было увидеть Avito Dacha Truck на Западном скоростном диаметре, а также на Васильевском и Крестовском островах, Московском проспекте и улице Рубинштейна. На приеме в рамках открытия ПМЭФ Tesla была размещена на фоне необычных декораций, представляющих населенные пункты, такие как Киберспасское, Балагуры, Морозилка, Зайцы, Комарово и другие. Гости имели возможность сфотографироваться в багажнике пикапа с самоваром, баранками и дачной клубникой.

«Для нас важно не только знакомить нашу страну с новейшими моделями электромобилей, вроде Tesla Cybertruck, но и развивать свое производство. Начали с электромотоциклов: в них практически все — российское. Батареи и моторы — наша собственная разработка», — поделился CEO Moscow Tesla Club Алексей Еремчук.



Вместе с автомобилем в Санкт-Петербурге представили эксклюзивные мотоциклы российского производства, которые так же, как и модельный ряд компании Илона Маска, представлены в Moscow Tesla Club и на брендированной странице клуба на Авито. Это компактные электромотоциклы, которые умещаются даже в багажник автомобиля.

ПМЭФ, который проходил в Санкт-Петербурге с пятого по восьмое июня, — это одно из крупнейших и наиболее значимых деловых событий на мировой арене. За 27 лет существования форум заслужил репутацию ведущей платформы для обсуждения вопросов российской и глобальной экономики между представителями бизнеса и власти.