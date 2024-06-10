Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) 10 июня внесет в Госдуму законопроект о введении штрафов от 3 тыс. до 5 тыс. рублей за опасное вождение. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в КоАП РФ. Ранее правительство РФ поддержало законопроект с учетом доработок.

Так, согласно предлагаемой статье, нарушение правил дорожного движения, выразившееся в опасном вождении, влечет наложение административного штрафа в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Повторное правонарушение грозит лишением прав на срок от одного до трех месяцев. Как говорится в пояснительной записке, термин "опасное вождение" появился в ПДД в 2016 году. Речь, в частности, идет о невыполнении при перестроении требования уступить дорогу авто с преимуществом, при перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия. Также имеется в виду несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, бокового интервала, резком торможении, если такое торможение не требуется для предотвращения ДТП, препятствовании обгону, если указанные действия создают угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба.