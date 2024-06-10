ГИБДД оштрафовала террориста из «Крокуса»

Обвиняемого в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) оштрафовали за нарушение правил дорожного движения. Об этом Федеральную службу судебных приставов

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Дорожно-патрульная служба ГИБДД по Брянской области отправила террористу две квитанции — на 500 и 1500 рублей. В постановлениях указано, что штрафы наложены за административные правонарушения от 23 марта. В тот день Мирзоев после стрельбы в «Крокусе» повез боевиков на заранее купленной машине в сторону украинской границы, но они были задержаны в Брянской области.

Ранее Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода (внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) отказались обжаловать продление ареста. Они останутся под стражей до 22 августа.

Теракт в «Крокусе» был совершен вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей.