Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило, что из-за дефекта электроподогрева сидений почти все Kia Telluride в зоне риска. Отзыв затронет 462 869 внедорожников для североамериканского рынка, относящихся к 2020-2024 модельным годам. Особо отмечается, что возгорание может произойти и на ходу, и на стоянке, то есть при выключенном зажигании.

Причиной глобальной отзывной кампании стал неисправный ползунок электроподогрева передних сидений. Переключатель может застрять во включенном положении, постепенно деталь нагревается, а в определённых случаях возникает задымление и пожар. Kia известно как минимум об одном случае возгорания кресла водителя во время вождения, ещё в шести случаях расплавился блок электропривода.

Дилеры Kia установят новый кронштейн переключателя подогрева сидений, а также заменят ручки управления регулировками кресел. Обзванивать владельцев проблемных Telluride начнут 30 июля, но все владельцы машин могут позвонить на горячую линию или иначе связаться с автопроизводителем для внепланового ремонта внедорожников.

Дефект электроприводов кресел стал вторым поводом для отзыва всех проданных Kia Telluride. В первый раз внедорожники бесплатно ремонтировали два месяца назад из-за проблемы с режимом паркинг в автоматической трансмиссии. Также Kia Telluride фигурировали в отзыве с дефектными моторами V6.